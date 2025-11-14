امام جمعه ساری گفت: دوران تمدن نوین اسلامی فرا خواهد رسید و سردمداران کفر و ستیز و استکبار به زباله دان تاریخ سپرده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، خطیب جمعه ساری با بیان اینکه، جبهه استکبار همواره مشغول اقدامات ضد بشری است، دیدار رییس جمهور آمریکا با جولانی، اهدا جایزه صلح نوبل به یک حامی جنگ، جنایت‌های صورت گرفته در سودان را تنها چند نمونه از این اقدامات ضد بشری استکبار دانست افزود: به عقیده آگاهان سیاسی چرخش ساختار قدرت در دنیا حتمی است، و به لطف خدا دوران تمدن نوین اسلامی فرا خواهد رسید و سردمداران کفر و ستیز و استکبار به زباله دان تاریخ سپرده خواهند شد.

آیت الله محمدی باقری لایینی در بخش دیگر از خطبه‌های امروز نماز با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه گفت: در برخی اجناس مانند دارو‌ها هیچ گونه ثبات قیمتی وجود ندارد، و دادستانی و بازرسانی باید با هرگونه ترک فعل در این موارد برخورد کنند ضمن اینکه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که از مطالبات مهم مردم است باید انجام پذیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران همچنین؛ مدیریت و فرهنگ سازی آب به ویژه در سال کنونی را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد؛ سیاست گذاری‌های جدی در این خصوص باید انجام پذیرد از جمله اینکه با هرگونه مصرف بی رویه انرژی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی برخورد جدی شود.

وی در ادامه، تقویت فرهنگ کتابخوانی را موجب تعالی کشور دانست و تصریح کرد:مسیر توسعه و تعالی کشور از کتابخانه‌ها و کتابخوانی می‌گذرد.

آیت الله محمدی لایینی با تاکید بر اینکه تلاش شود از کالا‌های اسراییلی در کشور استفاده نشود آن را نمونه‌ای از کمک با مظلوم دانست و افزود: وزرات صمت موظف است کالا‌های تولید این کشور را به مردم بشناساند تا مردم در حمایت از مظلومان و مبارزه با متجاوزان، از استفاده آن خودداری کنند.