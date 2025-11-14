به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدرسه ۷ کلاسه روستای سیمین با ۲۰ میلیارد، مدرسه ۴ کلاسه الحاقی روستای کریم آباد با ۵ میلیارد، مدرسه ۴ کلاسه روستای پرلوک با ۶ میلیارد و مدرسه ۵ کلاسه مدرسه روستای راهموار با ۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسیدند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در آیین افتتاح مدرسه مشارکتی «فاطمیه» روستای سیمین در استان همدان گفت: مردم این روستا با همت و مشارکت خود پایه‌گذار این حرکت ارزشمند شدند.

«حمیدرضا خان‌محمدی ، این مدرسه را جلوه‌ای از نهضت عدالت آموزشی بیان کردو گفت: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری الویت دولت است و ما باید کیفیت را از درون کلاس‌ها آغاز کنیم.