به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین سخنرانان رمز پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت کلمه براساس تبعیت از ولایت فقیه عنوان کردند .شرکت کنندگان هم ضمن محکومیت تهدیدهای دشمنان و جهان استکبار بر ضد انقلاب اسلامی بر ایستادگی مقابل زورگویان و اسلام ستیزان تاکید کردند.

شهید محمد جواد قربانی اولین شهید مدافع حرم شهرستان شاهین شهر است.

وی در حلب سوریه و در سال ۱۳۹۴ به شهادت رسید.

حاجی آباد شاهین شهر تاکنون ۲۳ شهید را تقدیم انقلاب کرده است .