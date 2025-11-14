پخش زنده
به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرستان ملایر آتشسوزی در روستای "اردکلو" مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمودرضا ملکی با اعلام این خبر گفت: دیشب ماموران آتشنشانی ملایر با تلاش بیوقفه موفق شدند آتشسوزی گسترده مراتع و درختان روستای اردکلو را بهطور کامل مهار کنند.
آتش سوزی از ساعت ۱۲ ظهر به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۵ خرداد به محل اعزام شدندکه به علت حجم بالای آتش، خودروهای کمکی از ایستگاه شماره ۲ ملایر و شهر سامن نیز وارد عملیات شدند.
دیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرستان ملایر افزود: آتشنشانان در شرایط سخت کوهستانی و وزش باد، با فداکاری و روحیه خستگیناپذیر شعلهها را مهار کرده و از گسترش آتش به باغها جلوگیری کردند.
وی با بیان اینکه با توجه به خشکی شدید مراتع و کاهش بارشها، خطر حریق در باغها و اراضی طبیعی بسیار بالاست، از باغداران و روستاییان درخواست کرد: حتماً آتشبُر مناسب در اطراف باغها ایجاد کنند و لاشبرگها و علفهای خشک را از باغها جمعآوری و خارج کنند. همچنین روستاییان و باغداران باید نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند و از هرگونه روشن کردن آتش در نزدیکی پوشش گیاهی خودداری کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرستان ملایر تصریح کرد: روستاییان باید دقت لازم را داشته باشند که حریق باغها و مراتع نیازمند نیروی انسانی فراوان است؛ بنابراین همکاری مردم با آتشنشانان و دریافت آموزشهای لازم بسیار ضروری است.