تاکیید بر اصلاح شبکه فاضلاب آبادان قبل از شروع بارندگی
امام جمعه آبادان گفت: مسئولان آبفا اصلاح شبکه فاضلاب آبادان را قبل از شروع بارندگی ها در اولویت کاری خود قرار دهند.
؛ حجت الاسلام و المسلمین غبیشاوی با بیان اینکه ترمیم و اصلاح شبکه فاضلاب را قرارگاه خاتم آغاز کرده افزود: اعتبار لازم هنوز تأمین نشده و بند بودجه اصلاح نشده است، مدیریت منطقه آزاد اروند وعدههایی داده، اما بدون تخصیص بودجه، اجرای تعمیرات ضربتی ممکن نیست.
وی در ادامه با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی عنوان کرد: کتاب در جامعه ما غریب شده ، خانواده ها هدیه دادن کتاب به فرزندان و دوستان را رواح دهند چراکه کتاب نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد، آسیبهای فضای مجازی و دوستیهای ناسالم دارد.
امامجمعه آبادان با اشاره به مقام علمی علامه طباطبایی و اثر ارزشمند المیزان، او را از سرمایههای بزرگ فکری جهان اسلام دانست.
خطیب جمعه آبادان همچنین با اشاره به هفته غربالگری دیابت توصیه کرد: مردم هر شش ماه یکبار آزمایشهای لازم را انجام دهند تا از بیماریهای پنهان و مزمن در امان بمانند.