به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ؛ حجت الاسلام و المسلمین غبیشاوی با بیان اینکه ترمیم و اصلاح شبکه فاضلاب را قرارگاه خاتم آغاز کرده افزود: اعتبار لازم هنوز تأمین نشده و بند بودجه اصلاح نشده است، مدیریت منطقه آزاد اروند وعده‌هایی داده، اما بدون تخصیص بودجه، اجرای تعمیرات ضربتی ممکن نیست.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی عنوان کرد: کتاب در جامعه ما غریب شده ، خانواده ها هدیه دادن کتاب به فرزندان و دوستان را رواح دهند چراکه کتاب نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد، آسیب‌های فضای مجازی و دوستی‌های ناسالم دارد.

امام‌جمعه آبادان با اشاره به مقام علمی علامه طباطبایی و اثر ارزشمند المیزان، او را از سرمایه‌های بزرگ فکری جهان اسلام دانست.

خطیب جمعه آبادان همچنین با اشاره به هفته غربالگری دیابت توصیه کرد: مردم هر شش ماه یک‌بار آزمایش‌های لازم را انجام دهند تا از بیماری‌های پنهان و مزمن در امان بمانند.