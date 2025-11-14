رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت روایتگری صحیح از «جنگ ۱۲ روزه» گفت: دشمن با بهره‌گیری از صد‌ها شبکه رسانه‌ای در پی تحریف واقعیت‌ها و القای یأس و تفرقه در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای اوحدی در مراسم «پویش رفیق» به مناسبت سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای هوافضا و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: دشمن در این جنگ، تنها به‌دنبال حمله به تأسیسات نظامی نبود؛ بلکه هدف اصلی آن ایجاد ناامیدی، تحریف حقیقت و شکستن انسجام ملی بود.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای این جنگ از جمله شهیدان کودک «رایان دوماهه» و «انیسان و امیرطا‌ها از تبریز» افزود: دشمن بیش از ۲۸۲ نفر از مردم بی‌دفاع را به شهادت رساند؛ مردمی که کوچک‌ترین نقشی در حوزه نظامی نداشتند.

اوحدی در ادامه با اشاره به اهداف پشت پرده دشمن گفت: نظریه‌پرداز آمریکایی برنارد لوئیس سال‌ها پیش صراحتاً اعلام کرده بود که برای حفظ اسرائیل، باید کشور‌های اسلامی و در رأس آن جمهوری اسلامی ایران تجزیه شوند. جنگ ۱۲ روزه در همین چارچوب طراحی شده بود.

اوحدی گفت: اگر قدرت موشکی و رهبری حکیمانه نبود، وضعیت کشور از سوریه امروز هم بدتر می‌شد. انسجام و وحدت ملی در کنار قدرت بازدارندگی، دو کلید اصلی عزت و امنیت ایران است.