امام جمعه میاندوآب گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)؛ فرهنگ و تفکر بسیجی؛ جهانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ، حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: فرهنگ بسیج، فرهنگی با قابلیت جهانی‌شدن است.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد بسیج، افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب، پرورش جوانان بسیجی، فتح‌الفتوح حضرت امام خمینی (ره) بود که افکار و اندیشه‌ها را تغییر داد و تحولی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) به مبارزه با کفر و ظلم پرداخت و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) در قرن اخیر بود، گفت: امام خمینی (ره) مکتب‌ساز شدند به‌اندازه‌ای که امروز در اقصی‌نقاط عالم و در آمریکا و اروپا به‌عنوان مهد طاغوت و اسلام‌ستیزی؛ فریاد حمایت از فلسطین و غزه بلند می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)؛ تمامی اذهان و افکار دنیا به سمت فلسطین، غزه و حزب‌الله کشیده شده است، تصریح کرد: امام خمینی (ره) فرمودند که ما می‌خواهیم تحول فکری ایجاد کنیم و امروز شاهد هستیم که شهردار نیویورک یک شهردار مسلمان شیعه انتخاب می‌شود.

امام جمعه میاندوآب در ادامه با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده و برشمردن برخی ویژگی‌های بسیجیان، افزود: در این آیه، محور تفکر بسیجی بیان شده است که برای مؤمنان مایه عزت بوده و دشمنان را خوار و ذلیل می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه نباید لحظه‌ای از دشمن غافل شد، اظهار کرد: تمام هم و غم دشمن این است که ایران را به انزوا کشانده و تحقیر کند؛ ولی به حول قوه الهی و تحت فرماندهی ولایت و رهبری؛ دشمنان این آرزوی خود را به گور خواهند برد و امت اسلامی روزبه‌روز به عزت خواهد رسید.

حسن‌زاده با بیان اینکه اگر بخواهیم در مقابل دشمن پیروز شویم؛ راهش این است که خدامحور و خداباور بوده و از صراط مستقیم غفلت نکنیم، تصریح کرد: باید دشمن‌شناس بوده و از کید و نیرنگ دشمن غافل نشد و با بصیرت و آگاهی در مقابل دشمن ایستاد.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه نباید صحنه را خالی کرد و همیشه در صحنه ماند و دشمن را مأیوس ساخت، افزود: نباید از ملامت، عداوت و کینه بدخواهان هراس به خود راه داد و بسیجیان نیز باید همیشه در صحنه بوده و از ملامت عداوت و کینه بدخواهان هراس به خود راه ندهند.