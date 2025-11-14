به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در مدت برگزاری این جشنواره ۱۰ نمایش در شهر‌های سمنان ، شاهرود ، گرمسار و مهدیشهر با حضور هیات داوران اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تعداد از بین ۱۶ گروه نمایشی انتخاب و در این جشنواره شرکت کردند.

تاریخ مردم کوچه و بازار در قرن ۱۸ فرانسه- ، خیال بی خیال ، خودمردگی ، ستاره‌ها به هم چشمک می‌زنند ، دزد ، سرزمین مردمان خردمند ، سفر به سیاره شگفت انگیز ، رستم و سهراب ، دویدن در شیب تند گیسوان باد و خارشتر نمایش‌های این دوره از جشنواره تئاتر استان هستند

هیات داوران این جشنواره اصغر خطیب زاده، بابک صبوری ، بهمن صادق حسنی و سعید نجفیان هستند.

در پایان جشنواره با رای هیات داوران دو نمایش برتر جواز حضور در جشنواره تئاتر فجر را دریافت می‌کنند.