معاون رئیس‌جمهور در جریان بازدید از محوطه تاریخی حسنلو، توجه به گردشگری و اقتصاد روستایی را عامل مهم جهش توسعه‌ای در مناطق محروم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر جنوب آذربایجان‌غربی در حوزه گردشگری، بر ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز روستا‌های هدف گردشگری تأکید کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده که امروز در دومین روز سفر کاری خود به منطقه از روستای گردشگری حسنلوی نقده بازدید می‌کرد، گفت: فعال‌سازی اقتصاد روستا‌ها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد تا زمینه برای حضور بیشتر گردشگران فراهم شود و روند توسعه شتاب بگیرد.

وی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ایجاد بازارچه‌های محلی و حمایت از عرضه مستقیم محصولات کشاورزی را از مؤلفه‌های مهم رونق گردشگری و افزایش درآمد روستاییان عنوان کرد و افزود: با فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها، روستا‌ها می‌توانند به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شوند.

حسین‌زاده در ادامه حضور خود در روستای حسنلو، ضمن گفت‌و‌گو با مردم و بازدید از واحد‌های صنفی، از کارگاه تولید صنایع دستی و مرکز ساخت ماکت جام حسنلو نیز دیدن کرد.

محوطه تاریخی حسنلو که در فاصله ۸۰ کیلومتری ارومیه و ۹ کیلومتری نقده قرار دارد، یکی از مهم‌ترین آثار باستانی منطقه به‌شمار می‌رود. این محوطه ارزشمند در سال ۱۳۴۴ با شماره ۴۸۵ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و اکنون به‌عنوان پایگاه ملی برای انجام پژوهش‌های علمی و فنی فعالیت می‌کند.