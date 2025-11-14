به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام‌جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد گفت: روز ۲۵ آبان، نماد ایثارگری مردم اصفهان و حماسه‌ای است که با گرامیداشت آن شهدا باید در حافظه جمعی جامعه ماندگار بمانند.

حجت‌الاسلام سیداحمد محمودی، افزود: ۲۵ آبان، یادآور ایثارگری مردم اصفهان در عملیات محرم است، زیرا مردم اصفهان در این عملیات شهدای بسیاری تقدیم کشور کردند و در یک روز ۳۷۰ شهید در اصفهان تشییع شد.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) اصفهان را با تمام دنیا سنجید، نشان‌دهنده جایگاه والای این استان است گفت: به همین مناسبت نخستین رویداد شهدا با محوریت هوش مصنوعی در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: شهادت، ایثار و حماسه یک اندیشه و یک مکتب است و باید برای انتقال این مفاهیم به نسل امروز تلاش کرد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی، تأکید کرد: کتاب ارزش و جایگاهی ویژه دارد، زیرا معجزه پیامبر اسلام (ص) کتاب ودر هر دوره‌ای مسیرساز و تمدن‌آفرین است.

امام‌جمعه موقت اصفهان گفت: کتاب باید غذای فکری و معنوی جامعه باشد و همه نویسندگان باید برای ارتقای کیفیت آثار خود تلاش کنند تا فرهنگ مطالعه در نسل جوان تقویت شود.

۲۵آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و یادآور تشییع ۳۷۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ است که در تقویم به نام "روز اصفهان" به ثبت رسیده است.