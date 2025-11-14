پخش زنده
امروز: -
خطیب جمعه اصفهان:حماسه ۲۵ آبان میراثی ماندگار برای مردم ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امامجمعه موقت اصفهان در خطبههای نمازجمعه این هفته اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد گفت: روز ۲۵ آبان، نماد ایثارگری مردم اصفهان و حماسهای است که با گرامیداشت آن شهدا باید در حافظه جمعی جامعه ماندگار بمانند.
حجتالاسلام سیداحمد محمودی، افزود: ۲۵ آبان، یادآور ایثارگری مردم اصفهان در عملیات محرم است، زیرا مردم اصفهان در این عملیات شهدای بسیاری تقدیم کشور کردند و در یک روز ۳۷۰ شهید در اصفهان تشییع شد.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) اصفهان را با تمام دنیا سنجید، نشاندهنده جایگاه والای این استان است گفت: به همین مناسبت نخستین رویداد شهدا با محوریت هوش مصنوعی در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار میشود.
وی افزود: شهادت، ایثار و حماسه یک اندیشه و یک مکتب است و باید برای انتقال این مفاهیم به نسل امروز تلاش کرد.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی، تأکید کرد: کتاب ارزش و جایگاهی ویژه دارد، زیرا معجزه پیامبر اسلام (ص) کتاب ودر هر دورهای مسیرساز و تمدنآفرین است.
امامجمعه موقت اصفهان گفت: کتاب باید غذای فکری و معنوی جامعه باشد و همه نویسندگان باید برای ارتقای کیفیت آثار خود تلاش کنند تا فرهنگ مطالعه در نسل جوان تقویت شود.
۲۵آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و یادآور تشییع ۳۷۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ است که در تقویم به نام "روز اصفهان" به ثبت رسیده است.