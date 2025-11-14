امام جمعه رشت:
ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان به مدیریت منابع آبی
نماینده ولی فقیه در گیلان در خطبههای نماز جمعه رشت گفت: میریت منابع آبی و مقابله با خشکسالی باید در الویت کاری مسئولان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، آیت الله رسول فلاحتی در خطبههای نمازجمعه امروز رشت در مصلای امام خمینی این شهر با اشاره به وقوع خشکسالیهای اخیر گفت: با توجه به شرایط موجود، به کارگیری روشهای اصولی ذخیره سازی و توزیع آب، راهکاری مهم برای تامین منابع آبی پایدار در استان کشاورزی گیلان است.
وی با بیان اینکه کشاورزی گیلان هنوز به شیوه سنتی اجرا میشود افزود: ۸۰ درصد از فعالیتهای کشاورزی در استان ما به شیوه غرقابی و مصرف بی رویه آب در حال انجام است که این امر باید اصلاح شده و با مدیریت درست منابع آبی این مشکل رفع شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به شیوههای نوین مدیریت مصرف آب افزود: مسولان استانی باید تدابیری بیندیشند و با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان، راهکارهای مناسبی برای ذخیره سازی، تامین و مدیریت مصرف آب اتخاذ کنند و بی شک آموزش کشاورزان، به کارگیری راهکارهای مناسب برای ترویج و آموزش استفاده درست از منابع آبی، در این باره راهگشا خواهد بود.
آیت الله رسول فلاحتی به وظایف مسئولان در اداره امور جامعه براساس روایات اسلامی اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به امور معیشتی، رفع محرومیت و حل مشکلات مردم باید مهمترین دغدغه مسئولان باشد.
وی با اشاره به در پیش بودن هقته کتاب و کتابخوانی، مطالعه، تحقیق و پژوهش را پیش نیاز توسعه و پیشرفت کشور در همه سطوح دانست و گفت: این امر باید از کودکی و در سطوح آموزشی مختلف مورد توجه قرار گیرد چرا که مطالعه و دانش اندوزی، کمال انسانی را در پی خواهد داشت.
خطیب جمعه رشت در ادامه کاهش تمرکز و ایجاد انزوا در جوانان ونوجوانان را نتیجه استفاده نادرست و بیش از اندازه از وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی دانست و گفت: گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و استفاده غیراصولی از آن، زمینه رکود اندیشه و کاهش دانش پژوهی را ایجاد خواهد کرد؛ معضلی که راهکار حل آن، آموزش و مدیریت استفاده از فضای مجازی است.
آیتالله فلاحتی همچنین به کنوانسیون پالرمو و FATF اشاره کرد و افزود: رهبران برخی کشورها به ظاهر اقدامات خود را به نفع ملتها نشان میدهند، اما در واقع فشار و تحقیر ملتها در بندهای این آئیننامهها و قوانین دیده میشود.