به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نمازجمعه امروز رشت در مصلای امام خمینی این شهر با اشاره به وقوع خشکسالی‌های اخیر گفت: با توجه به شرایط موجود، به کارگیری روش‌های اصولی ذخیره سازی و توزیع آب، راهکاری مهم برای تامین منابع آبی پایدار در استان کشاورزی گیلان است.

وی با بیان اینکه کشاورزی گیلان هنوز به شیوه سنتی اجرا می‌شود افزود: ۸۰ درصد از فعالیت‌های کشاورزی در استان ما به شیوه غرقابی و مصرف بی رویه آب در حال انجام است که این امر باید اصلاح شده و با مدیریت درست منابع آبی این مشکل رفع شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به شیوه‌های نوین مدیریت مصرف آب افزود: مسولان استانی باید تدابیری بیندیشند و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، راهکار‌های مناسبی برای ذخیره سازی، تامین و مدیریت مصرف آب اتخاذ کنند و بی شک آموزش کشاورزان، به کارگیری راهکار‌های مناسب برای ترویج و آموزش استفاده درست از منابع آبی، در این باره راهگشا خواهد بود.

آیت الله رسول فلاحتی به وظایف مسئولان در اداره امور جامعه براساس روایات اسلامی اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به امور معیشتی، رفع محرومیت و حل مشکلات مردم باید مهم‌ترین دغدغه مسئولان باشد.

وی با اشاره به در پیش بودن هقته کتاب و کتابخوانی، مطالعه، تحقیق و پژوهش را پیش نیاز توسعه و پیشرفت کشور در همه سطوح دانست و گفت: این امر باید از کودکی و در سطوح آموزشی مختلف مورد توجه قرار گیرد چرا که مطالعه و دانش اندوزی، کمال انسانی را در پی خواهد داشت.

خطیب جمعه رشت در ادامه کاهش تمرکز و ایجاد انزوا در جوانان ونوجوانان را نتیجه استفاده نادرست و بیش از اندازه از وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی دانست و گفت: گسترش ابزار‌های ارتباط جمعی و استفاده غیراصولی از آن، زمینه رکود اندیشه و کاهش دانش پژوهی را ایجاد خواهد کرد؛ معضلی که راهکار حل آن، آموزش و مدیریت استفاده از فضای مجازی است.

آیت‌الله فلاحتی همچنین به کنوانسیون پالرمو و FATF اشاره کرد و افزود: رهبران برخی کشور‌ها به ظاهر اقدامات خود را به نفع ملت‌ها نشان می‌دهند، اما در واقع فشار و تحقیر ملت‌ها در بند‌های این آئین‌نامه‌ها و قوانین دیده می‌شود.