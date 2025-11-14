پخش زنده
پیش بینی میشود امسال بیش از ۵۴ هزار تن سیب زمینی از مزارع الیگودرز برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس جهادکشاورزی الیگودرز گفت:کار برداشت سیب زمینی از سطح یک هزار و 200 هکتار مزرعه ی کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
محمدگودرزی افزود:پیش بینی شده امسال بیش از ۵۴ هزار تن سیب زمینی از مزارع الیگودرز برداشت و روانه بازار مصرف شود.
متوسط عملکرد برداشت سیب زمینی در شهرستان الیگودرز ۴۵ تا ۵۰ تن در هر هکتار است.
کار برداشت سیب زمینی تا اوایل آذر ماه در شهرستان الیگودرز ادامه دارد