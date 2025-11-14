پخش زنده
تاجگردون گفت: احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ نه با منطق اقلیمی، نه با عدالت سرزمینی، و نه با اصول علمی و اقتصادی سازگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در نامه ایی به رئیس جمهور به احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ واکنش نشان داد و نسبت به طرح انتقال آب از زاگرس ابراز نگرانی کرد و اجرایای آنرا را بدون پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: اجرای این طرح بدون ارزیابیهای محیطزیستی و آمایشی میتواند به اکوسیستم زاگرس و عدالت سرزمینی آسیب بزند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار توقف این طرح سد سازی تا تکمیل مطالعات رسمی و بررسی موضوع با مشارکت متخصصان و نهادهای قانونی شد.
غلامرضا تاجگردون در این نامه خطاب به رئیس جمهور گفت: انتقال آب از زاگرس به هزار کیلومتر آنسوتر و سپس بازگرداندن آب از کنار دریا به فلات مرکزی با هزینهای چند برابر، نه با منطق اقلیمی سازگار است، نه با عدالت سرزمینی، و نه با اصول علمی و اقتصادی.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در این نامه آورده است؛
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام:
انتشار خبری رسمی یا غیررسمی درباره بررسی یا صدور دستور انتقال آب به استانهای مرکزی، نگرانی عمیق و ناراحتی مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشته است؛ مردمی که سالها دغدغه اصلی آنان «پایداری اقلیم»، «حفظ محیطزیست زاگرس» و «رعایت عدالت سرزمینی» بوده است.
همچون جنابعالی، ما نیز معتقدیم تأمین آب شرب برای همه مردم ایران، وظیفه حاکمیت است و این استان نیز سالهاست آب شرب بیش از دو و نیم میلیون نفر از مردم جنوب کشور را با رضایت و بدون هیچگونه تنش تأمین کرده است.
اما آنچه امروز موجب نگرانی شده، نحوه طرح موضوع و فقدان ارائه مستندات کارشناسی و زیستمحیطی در کنار تعارضهای جدی آمایشی است؛ موضوعاتی که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود.
مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، قانون توزیع عادلانه آب و سیاستهای کلی محیطزیست، هرگونه انتقال آب بینحوزهای الزاماً نیازمند: ارزیابی کامل اثرات زیستمحیطی، مطالعات آمایش سرزمین و هیدرولوژیک.
بررسی پیامدهای اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی و تصویب در نهادهای قانونی ذیصلاح مانند شورای عالی آب است.
طرحهایی با همین موضوع در سالهای گذشته دقیقاً به دلیل مغایرتهای جدی زیستمحیطی و تهدید اکوسیستم زاگرس متوقف شد و حیای ناگهانی آن، بدون ارائه گزارشهای کارشناسی معتبر، میتواند تبعات زیانباری همچون آنچه در دریاچه ارومیه، طالقان، لرستان، قم و حتی تهران رخ داده است، به همراه داشته باشد.
جناب آقای دکتر پزشکیان:
مدیریت امروز کشور فرصتی است برای اصلاح خطاهای گذشته، نه تکرار آنها و زاگرس ریه ایران است و خشکیدگی آن، صدمهای ملی است نه منطقهای.
انتقال آب از زاگرس به هزار کیلومتر آنسوتر و سپس بازگرداندن آب از کنار دریا به فلات مرکزی با هزینهای چند برابر، نه با منطق اقلیمی سازگار است، نه با عدالت سرزمینی، و نه با اصول علمی و اقتصادی.
اینجانب به عنوان نماینده مردم درخواست میکنم هرگونه اقدام اجرایی تا زمان تکمیل و انتشار عمومی گزارشهای آمایشی و زیستمحیطی متوقف شود.
سازمان حفاظت محیطزیست ارزیابی مستقل، جدید و شفاف ارائه کند و تصمیمگیری نهایی با حضور کارشناسان مستقل، دانشگاهها، نمایندگان مناطق درگیر و شورای عالی آب انجام گیرد و حقوق جوامع محلی و ضرورت پایداری اقلیم زاگرس به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره ایران را خانه خود دانستهاند؛ در جنگ، در دفاع از خاک، در خدمترسانی و در تأمین آب شرب بخشهای دیگر کشور، اما انتظار دارند تصمیماتی که آینده سرزمینشان را رقم میزند، علمی، عادلانه، شفاف و بر اساس قانون باشد.
بیشک اگر تصمیم نهایی بر پایه کارشناسی صادقانه و هماهنگ اتخاذ شود، مردم این دیار با همان روح بزرگ و قلب وطندوستشان، سراسر ایران را خانه خود و همه مردم این کشور را برادر و خواهر خویش میدانند.
برادر شما
غلام رضا تاج گردون
نماینده مردم شریف شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی