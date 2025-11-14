تاج‌گردون گفت: احداث سد‌های ماندگان و خرسان ۳ نه با منطق اقلیمی، نه با عدالت سرزمینی، و نه با اصول علمی و اقتصادی سازگار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در نامه ایی به رئیس جمهور به احداث سد‌های ماندگان و خرسان ۳ واکنش نشان داد و نسبت به طرح انتقال آب از زاگرس ابراز نگرانی کرد و اجرای‌ای آنرا را بدون پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: اجرای این طرح بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی و آمایشی می‌تواند به اکوسیستم زاگرس و عدالت سرزمینی آسیب بزند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار توقف این طرح سد سازی تا تکمیل مطالعات رسمی و بررسی موضوع با مشارکت متخصصان و نهاد‌های قانونی شد.

غلامرضا تاج‌گردون در این نامه خطاب به رئیس جمهور گفت: انتقال آب از زاگرس به هزار کیلومتر آن‌سوتر و سپس بازگرداندن آب از کنار دریا به فلات مرکزی با هزینه‌ای چند برابر، نه با منطق اقلیمی سازگار است، نه با عدالت سرزمینی، و نه با اصول علمی و اقتصادی.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در این نامه آورده است؛

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام:

انتشار خبری رسمی یا غیررسمی درباره بررسی یا صدور دستور انتقال آب به استان‌های مرکزی، نگرانی عمیق و ناراحتی مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشته است؛ مردمی که سال‌ها دغدغه اصلی آنان «پایداری اقلیم»، «حفظ محیط‌زیست زاگرس» و «رعایت عدالت سرزمینی» بوده است.

همچون جنابعالی، ما نیز معتقدیم تأمین آب شرب برای همه مردم ایران، وظیفه حاکمیت است و این استان نیز سال‌هاست آب شرب بیش از دو و نیم میلیون نفر از مردم جنوب کشور را با رضایت و بدون هیچ‌گونه تنش تأمین کرده است.

اما آنچه امروز موجب نگرانی شده، نحوه طرح موضوع و فقدان ارائه مستندات کارشناسی و زیست‌محیطی در کنار تعارض‌های جدی آمایشی است؛ موضوعاتی که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود.

مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قانون توزیع عادلانه آب و سیاست‌های کلی محیط‌زیست، هرگونه انتقال آب بین‌حوزه‌ای الزاماً نیازمند: ارزیابی کامل اثرات زیست‌محیطی، مطالعات آمایش سرزمین و هیدرولوژیک.

بررسی پیامد‌های اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی و تصویب در نهاد‌های قانونی ذی‌صلاح مانند شورای عالی آب است.

طرح‌هایی با همین موضوع در سال‌های گذشته دقیقاً به دلیل مغایرت‌های جدی زیست‌محیطی و تهدید اکوسیستم زاگرس متوقف شد و حیای ناگهانی آن، بدون ارائه گزارش‌های کارشناسی معتبر، می‌تواند تبعات زیان‌باری همچون آنچه در دریاچه ارومیه، طالقان، لرستان، قم و حتی تهران رخ داده است، به همراه داشته باشد.

جناب آقای دکتر پزشکیان:

مدیریت امروز کشور فرصتی است برای اصلاح خطا‌های گذشته، نه تکرار آنها و زاگرس ریه ایران است و خشکیدگی آن، صدمه‌ای ملی است نه منطقه‌ای.

انتقال آب از زاگرس به هزار کیلومتر آن‌سوتر و سپس بازگرداندن آب از کنار دریا به فلات مرکزی با هزینه‌ای چند برابر، نه با منطق اقلیمی سازگار است، نه با عدالت سرزمینی، و نه با اصول علمی و اقتصادی.

اینجانب به عنوان نماینده مردم درخواست می‌کنم هرگونه اقدام اجرایی تا زمان تکمیل و انتشار عمومی گزارش‌های آمایشی و زیست‌محیطی متوقف شود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست ارزیابی مستقل، جدید و شفاف ارائه کند و تصمیم‌گیری نهایی با حضور کارشناسان مستقل، دانشگاه‌ها، نمایندگان مناطق درگیر و شورای عالی آب انجام گیرد و حقوق جوامع محلی و ضرورت پایداری اقلیم زاگرس به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره ایران را خانه خود دانسته‌اند؛ در جنگ، در دفاع از خاک، در خدمت‌رسانی و در تأمین آب شرب بخش‌های دیگر کشور، اما انتظار دارند تصمیماتی که آینده سرزمین‌شان را رقم می‌زند، علمی، عادلانه، شفاف و بر اساس قانون باشد.

بی‌شک اگر تصمیم نهایی بر پایه کارشناسی صادقانه و هماهنگ اتخاذ شود، مردم این دیار با همان روح بزرگ و قلب وطن‌دوست‌شان، سراسر ایران را خانه خود و همه مردم این کشور را برادر و خواهر خویش می‌دانند.

برادر شما

غلام رضا تاج گردون

نماینده مردم شریف شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی