به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس اداره امور اجرائی زکات کمیته امداد گیلان در این مراسم گفت: امسال اعضای شورای زکات شهرستان لاهیجان موفق به جمع‌آوری حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات شده‌اند.

حجت الاسلام حامد آزمایش با بیان اینکه بیشتر این مبالغ در همان محل جمع‌آوری زکات، میان نیازمندان همان منطقه توزیع شده است افزود: کمیته امداد امام خمینی به عنوان دبیرخانه شورای زکات و باهدف کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش بهره وری، از ظرفیت هیات‌های مذهبی، روحانیان و صاحبان صنایع برای جمع آوری زکات هم استفاده می‌کند.

وی، حمایت از نیازمندان، تقویت پیوند اجتماعی و همدلی در جامعه اسلامی را از مهم‌ترین آثار و برکات استمرار فرهنگ زکات برشمرد.