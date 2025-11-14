پخش زنده
در مراسمی از ۲۵ نفر از فعالان زکات لاهیجان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس اداره امور اجرائی زکات کمیته امداد گیلان در این مراسم گفت: امسال اعضای شورای زکات شهرستان لاهیجان موفق به جمعآوری حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات شدهاند.
حجت الاسلام حامد آزمایش با بیان اینکه بیشتر این مبالغ در همان محل جمعآوری زکات، میان نیازمندان همان منطقه توزیع شده است افزود: کمیته امداد امام خمینی به عنوان دبیرخانه شورای زکات و باهدف کاهش هزینههای اجرایی و افزایش بهره وری، از ظرفیت هیاتهای مذهبی، روحانیان و صاحبان صنایع برای جمع آوری زکات هم استفاده میکند.
وی، حمایت از نیازمندان، تقویت پیوند اجتماعی و همدلی در جامعه اسلامی را از مهمترین آثار و برکات استمرار فرهنگ زکات برشمرد.