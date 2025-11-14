به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه هرگاه بندگان با قلب و زبان پاک و نیت خالص برای عبادت و طلب رحمت الهی به درگاه خداوند روی آورند، در‌های رحمت الهی هم گشوده می‌شود، افزود: گاهی آلودگی‌های اخلاقی و رفتاری انسان‌ها مانع نزول برکات و بارش رحمت الهی می‌شود و برای رفع آن باید توبه واقعی و استغفار عمیق نهادینه شود.

امام‌جمعه اراک افزود: برگزاری نماز باران تنها یک آیین ظاهری نیست، بلکه دعوتی برای بازنگری در رفتار‌ها و تطهیر دل‌ها است و هرچه در مسیر نور و رحمت حرکت کنیم سعادتمند می‌شویم.

دری نجف‌آبادی با تأکید بر لزوم پایبندی جامعه به مسیر خیر و ارزش‌های الهی، نسبت به پیامد‌های فاصله گرفتن از اخلاق، عفت اجتماعی و گرایش به بی‌بندوباری و فساد هشدار داد.

او با اشاره به اینکه کسانی که از خیر دور می‌شوند و به سوی فساد سوق پیدا می‌کنند، در غفلت به سر می‌برند، افزود: همگان به‌ویژه نسل جوان باید هوشیار و آگاه باشند و نگذارند گناه و آلودگی اخلاقی، مسیر زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

امام‌جمعه اراک گفت: جوانان باید قدر عمر و فرصت جوانی خود را بدانند و مراقب باشند که تبلیغات سوء و فریبنده بیگانگان، ذهن و آینده آنها را منحرف می‌کند.

او با اشاره به خسارت‌های ناشی از مصرف دخانیات گفت: سالانه تعداد قابل‌توجهی تلفات تنها به دلیل مصرف سیگار ثبت می‌شود در حالی که هزینه‌های فراوانی هم در این حوزه صرف می‌شود و این منابع می‌تواند به‌جای هزینه‌کرد در آسیب‌ها، صرف ایجاد اشتغال سالم و مولد برای زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و همچنین توسعه فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شود.

او افزود: این سرمایه‌ها باید در مسیر تولید واقعی، توسعه صادرات و رونق اقتصادی به‌کار گرفته شود تا کشور کمتر دچار آسیب‌ها شود.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت صحیح منابع آب، برق، گاز و بنزین گفت: صرفه جویی در مصرف انرژی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه باید با تمام توان در مصرف صحیح از منابع انرژی کوشا باشند.