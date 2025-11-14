پخش زنده
در پی تداوم روزهای کمبارش و کاهش ذخایر آبی استان، امروز آیین نماز باران با حضور گسترده شهروندان در تخت سادات کرهرود اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکتکنندگان با دلهایی سرشار از امید، از خداوند طلب نزول رحمت الهی کردند و بر لزوم همدلی و همراهی مردم در شرایط کمآبی تأکید داشتند.
بسیاری از نمازگزاران بر این باورند که برگزاری این مراسم میتواند تلنگری برای توجه بیشتر به مدیریت منابع آب و ضرورت صرفهجویی باشد.
نماز باران امروز، جلوهای از اتحاد و امید مردم به بهبود شرایط جوی و بازگشت بارشهای مؤثر در روزهای آینده بود.