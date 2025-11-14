به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت‌کنندگان با دل‌هایی سرشار از امید، از خداوند طلب نزول رحمت الهی کردند و بر لزوم همدلی و همراهی مردم در شرایط کم‌آبی تأکید داشتند.

بسیاری از نمازگزاران بر این باورند که برگزاری این مراسم می‌تواند تلنگری برای توجه بیشتر به مدیریت منابع آب و ضرورت صرفه‌جویی باشد.

نماز باران امروز، جلوه‌ای از اتحاد و امید مردم به بهبود شرایط جوی و بازگشت بارش‌های مؤثر در روز‌های آینده بود.