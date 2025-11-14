تقدیر امام جمعه ایلام از شکایت ایران علیه ترامپ
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام با قدردانی از اقدام وزیر خارجه در پیگیری شکایت از دونالد ترامپ در مراجع بینالمللی، خواستار ادامه این روند تا مجازات «عاملان جنایتها علیه ایران» شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر ایلام اقدام وزیر امور خارجه کشور در شکایت از دونالد ترامپ در محاکم بینالمللی را «قابل تقدیر» دانست و اظهار داشت: حداقل هزینهای که این رئیسجمهور جنایتکار باید بپردازد، محاکمه در دادگاه بینالمللی و جبران خسارات واردشده به کشور است.
وی با اشاره به حمله به تأسیسات هستهای و هدایت اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: تمامی این اقدامات با هدایت ترامپ انجام شده و لازم است برای محکومیت وی تلاشهای جدی صورت گیرد.
امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله خشکسالی و کاهش منابع آب، این بحران را یک موضوع جهانی دانست و اضافه کرد: ۹۰ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی و تنها ۱۰ درصد در بخش شرب است. اگر اسراف در مصارف خانگی و کشاورزی مدیریت شود و الگوی مصرف اصلاح گردد، میتوان بخشی از بحران را کنترل کرد.
وی تأکید کرد: در بخش کشاورزی باید کشتهای پرمصرف محدود و روشهای نوین و بهینه آبیاری جایگزین شود، همچنین بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان برای بارورسازی ابرها و افزایش بارشها از جمله راهکارهایی است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار در ادامه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، مطرح کرد: با وجود گسترش فضای مجازی، باید ارتباط با کتاب تقویت شود؛ زیرا فاصله گرفتن از کتاب به معنای فاصله گرفتن از میراث فرهنگی و تمدنی پیشینیان است.
وی در پایان از مسئولان خواست تأمین نهادههای دامی برای دامداران و عشایر را با جدیت بیشتری دنبال کنند.