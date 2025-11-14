بامداد امروز بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن در یکی از منازل روستای خرازان از توابع شهرستان تفرش، ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده دچار مسمومیت شدند.

در ساعت ۲:۳۹ بامدادروز جمعه ۲۳ آبان، گزارشی مبنی بر مسمومیت اهالی یک منزل مسکونی به دلیل سوختن زغال‌چوب در فضای بسته به مرکز فوریت‌های پزشکی استان اعلام شد. بلافاصله تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ تفرش به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس اعلام مسئولان اورژانس، چهار نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط مأموران اورژانس به بیمارستان والفجر تفرش منتقل شدند و شش نفر دیگر نیز که در زمان حضور نیروهای امدادی در وضعیت هوشیار قرار داشتند، با وسیله شخصی به بیمارستان مراجعه کردند.

به گفته کارشناسان، علت اصلی وقوع این حادثه تجمع گاز سمی CO ناشی از سوخت ناقص زغال‌چوب در فضای بسته بوده است.

حال عمومی مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده است.