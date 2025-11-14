رئیس پلیس‌راه مازندران اعلام کرد: جادهٔ کندوان از مرزن‌آباد به‌سمت تهران یک‌طرفه می‌شود و در جادهٔ هراز هم از ظهر امروز به‌صورت مقطعی این محدودیت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه خبر داد و گفت: به‌دلیل روان سازی ترافیک در روز جمعه محورکندوان مسدود و جاده هراز یکطرفه می‌شود.

سرهنگ هادی عبادی از اجرای انسداد جاده کندوان در روز جمعه ۲۳ آبان خبر داد و گفت: این محور از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه از محدوده البرز مسدود شد.

وی ادامه داد: محور کندوان از ساعت ۱۶ از مرزن آباد یکطرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: در محور هراز نیز از محدوده چلاو و آب اسک به‌صورت مقطعی به سمت تهران یکطرفه است.

عبادی ادامه داد: محور کیاسر نیز از میدان تاکام به سمت ساری یکطرفه است.

وی گفت: ترافیک در محور سوادکوه در طول محور عادی و روان بوده و تنها در محدوده پل سفید به میزان یک کیلومتر ترافیک پرحجم گزارش شده است.