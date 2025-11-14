به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی هواشناسی استان زنجان گفت: امروز آسمان استان قسمتی ابری است که گاهی با افزایش ابر و وزش باد ملایم نیز همراه خواهد شد.

قدیمی افزود: از روز شنبه تا دوشنبه به سبب عبور یک موج از جو منطقه، شاهد افزایش ناپایداری و افزایش ابر در اغلب مناطق استان خواهیم بود که در ساعات بعدازظهر این روز‌ها با افزایش سرعت وزش باد (در روز‌های یکشنبه و دوشنبه تا آستانه نسبتا شدید) و در برخی ساعات با بارش باران همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود حجم بارش‌ها قابل‌توجه نیست ولی با توجه به سرمای هوا، بارش‌ها در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان (بویژه از اواخر وقت یکشنبه تا ساعات اولیه روز دوشنبه) می‌تواند به شکل برف نیز باشد. در همین زمینه یک هشدار هواشناسی سطح زرد نیز صادر شده است.

قدیمی همچنین به رانندگان توصیه کرد : در طی این سه روز از تردد های غیر ضروری در جاده های کوهستانی پرهیز کنند.

وی افزود: دمای هوا امروز تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت؛ ولی هفته پیش رو با کاهش نسبی همراه خواهد شد.

با توجه به ورودسامانه بارشی توصیه می شود کشاورزان و دامداران ایجاد استحکامات لازم و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در انبارها، گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ، احتیاط عشایر و دامداران در عبور از ارتفاعات با توجه به شرایط جوی، انتقال دام از واحدهای فرسوده و مستهلک با توجه به شرایط جوی، خودداری از استقرار کندوها در ارتفاعات و کنار جاده ها، عایق بندی و محافظت از کندوها و ایجاد بستر دامداریها با کاه و کلش(کود خشک دامی در دامداری های سنتی) جهت جلوگیری از ورود سرما از کف آنها را مورد توجه قرار دهند.

فاصله گیری کشاورزان در زمان وزش باد شدید از درختان پوسیده و کهنسال و تاسیسات ناامن آماده به کار کردن ژنراتورهای برق اضطراری در صورت قطعی احتمالی برق در استخرهای پرورش ماهی با توجه به شرایط جوی تسریع در کشت پاییزی، جلوگیری از یخ زدگی آب جهت مصرف دامها، نگه داری از تاسیسات و عایق بندی آنها را لحاظ کنند.