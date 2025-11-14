مدیرجهاد کشاورزی گلوگاه: سطح قرارداد کشت کلزا در شهرستان به دو هزار و ۱۰۷ هکتار رسیده اما به دلیل کمبود بارش و شرایط جوی نامساعد، میزان سبزینگی مزارع هنوز پایین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: تاکنون سطح قرارداد کشت کلزا در این شهرستان به دو هزار و ۱۰۷ هکتار رسیده است، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و کمبود بارش، سطح سبز مزارع هنوز کافی نیست و انتظار می‌رود با بارش‌های آینده وضعیت بهبود یابد.

کمیل عسکری افزود: از مجموع زمین‌های کشت شده، هزار و ۶۰۷ هکتار با بذر گواهی شده، ۳۷۸ هکتار با بذر خودمصرفی از نوع نفیس و هایولای ۵۰ و ۱۲۲ هکتار دیگر هنوز آماده کاشت هستند.

وی گفت: با توجه به شرایط جوی نامساعد و کمبود بارش، سطح سبز موجود در مزارع کشت شده پایین است و تاکنون ۶۳۸ هکتار از اراضی دارای سطح سبز قابل توجهی است.

سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه تأکید کرد: کشاورزان باید مراقبت‌های لازم را از مزارع خود داشته باشند و با اقدامات فنی و کارشناسی، اثرات نامساعد شرایط جوی را کاهش دهند.

عسکری همچنین یادآور شد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به صورت مستمر وضعیت مزارع را رصد کرده و راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌کند.