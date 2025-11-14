پویش، کارگران پالایشگاه، آبادان را سبز می‌کنند با هزینه شخصی و همیاری خود کارگران راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل پالایشگاه آبادان گفت: کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه آبادان با جمعیتی قریب به ۴۰۰۰ نفر از سال ۱۳۹۸ اقدامات ویژه ای را برای بهبود معیشت کارگران در پالایشگاه و در سطح وزارت نفت انجام دادند که برخی از موارد مهم آن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کل وزارت نفت بوده است.

فردین راشدی با بیان اینکه در همین راستا بعد از گذشت ۷ سال اینبار علاوه بر مطالبه گری در حوزه حقوق خود اقدامات اجتماعی هم انجام می دهند افزود: پویش کارگران پالایشگاه، آبادان را سبز می‌کنند، با هزینه شخصی و همیاری خود کارگران از جمله این اقدامات است.

وی عنوان کرد: امید است در آینده اقدامات این چنینی در سطح شهر با مشارکت اقشار مختلف جامعه همانند کارگران ادامه یابد.

مدیر عامل پالایشگاه آبادان گفت: موضوع و مبحث اصلی ما ایجاد فرهنگ کاشت درختان شهر است، تا خود ما نخواهیم و فرهنگ‌سازی نکنیم این کار هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست.