وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از درخواست این وزارتخانه از قوه قضاییه برای توقف ساخت و ساز در محدوده مجموعه تاریخی گلستان خبر داد.

سیدرضا صالحی امیری در حاشیه بازدید از حریم مجموعه جهانی گلستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص ساخت سازه غیرمجاز مجاور با مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان، اظهار کرد: در کلان شهر تهران ممکن است به‌طور دائم تخلفات ساختمانی صورت بگیرد که وظیفه پیگیری با شهرداری است، اما جایی که به بافت تاریخی مربوط شود و در حریم وزارت میراث فرهنگی باشد، مداخله می‌کنیم.

وی ادامه داد: گزارش‌های زیادی در رابطه با ایجاد یک سازه در مجاورت ارگ تاریخی تهران (کاخ گلستان) واصل شد که پس از بررسی، تخلف محرز شناخته شد، چرا که مجوز تعریفی دو طبقه زیرزمین و ۸ متر ارتفاع است که این موارد در این سازه رعایت نشده است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: این مجموعه آبروی تاریخی تهران است و یکی از مناطق اصلی جذب گردشگر است که اگر از تهران سلب شود، چیزی برای عرضه ندارد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان از تاریخ تهران صحبت کرد و عودلاجان، پامنار، بازار و امامزاده یحیی را نداشت، افزود: ما در حفظ بافت تاریخی با کسی مذاکره نمی‌کنیم و سازه‌ای که در حال ساخت است باید متوقف شود.

صالحی امیری با بیان این‌که توقف ساخت این سازه را از طریق شهرداری و قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد، گفت: در ابتدا پیشنهاد مشخص ما که مکتوب به قوه قضائیه خواهیم داد، پلمب این مجموعه است و در مرحله بعد، کاهش ارتفاع این سازه به حد استاندارد است.

وی تأکید کرد: مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان ثبت جهانی است و نباید مورد تهدید قرار بگیرد.