تاکید امام جمعه دهدشت بر مصرف بهینه آب
حجت اسلام وحدانی فر گفت: مهمترین راهکار برای مدیریت آب صرف جویی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه دهدشت گفت: مسئله بحران آب در کشور تبدیل به یک مسئله حیاتی و بحرانی شده وضعیت مختص ایران نیست.
حجت الاسلام وحدانی فر افزود: اقلیم منطقه غرب آسیا در حال سپری کردن شرایط سخت آبی است و در این شرایطی که غرب آسیا دچار مشکلاتی اقلیمی شده صرفه جویی کوتاهترین و بهترین راه برای مقابله با بحران کم آبی در کشور است.
وی با بیان اینکه کنترل نود درصد مصرف صنعتی و کشاورزی عمدتا با سیاستهای درست توسط دولت و همراهی و همکاری و فرهنگ سازی مهیا میشود. افزود: نود درصد آب کشور مصرف صنعتی و کشاورزی دارد و اگر از این نود درصد ۱۰ درصد کاهش یابد مشکل کمبود آب در بخش مصارف خانگی و آشامیدنی رفع میشود .
امام جمعه دهدشت با بیان اینکه با کاهش ۲۰ درصد مصرف آب بویژه در کلان شهرها میتوان از بحران بزرگ آب در کشور عبور کرد اضافه کرد: وقتی دو برابر مصرف جهانی و حتی در برخی از استانها سه برابر مصرف جهانی افزایش مصرف آب در کشور داریم ضروری است آب آشامیدنی که با هزینه سنگین تهیه میشود را باید تدبیر بهینه مصرف کرد.
وحدانی فر با اشاره به مصرف بی رویه آب آشامیدنی توسط خانمها در کوچهها و معابر گفت: متاسفانه هنور خطر بحران کمبود آب آشامیدنی در استان نهادینه نشده و به خاطر ناآگاهی برخی افراد روزانه شاهد هد رفت آب هستیم.
وی ادامه داد: در این شرایطی که کشور نیاز دارد باید برای مسئله مصرف آب در بخش کشاورزی فکری کرد تا بتوان موضوع بحران آب در استان و کشور را مدیریت کرد.
امام جمعه دهدشت در بخش دیگری از خطبه ها به بحران کمبود نهادههای دامی در استان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نهادههای دامی ستون فقرات امنیت غذایی ایران است و تولید مرغ، گوشت قرمز و لبنیات وابستگی مستقیم به تامین پایدار ذرت سویا و جو دارد دولت باید در این زمینه فکری بکند.
وحدانی فر با اشاره به اینکه سالیانه بیش از نه میلیارد دلار ارز برای تامین نهادههای دامی در کشور هزینه میشود افزود: این تناقض ظاهری میان حجم بالای واردات و کمبود نهادهای دامی در بازار نشان دهنده یک بحران ساختاری و دست ساخته است و باید با کسانیکه در توزیع اختلال ایجاد میکنند برخورد جدی بشود.