پخش زنده
امروز: -
نشریه سود وست در گزارشی همدستی برخی از کشورهایی که به رژیم صهیونیستی نفت صادر میکردند را بر ملا کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، بر اساس گزارش یک سازمان مردم نهاد و مرکز مبادلات نفتی بین المللی Oil Change International که ۱۳ نوامبر در حاشیه نشست کوپ تغانت Cop۳۰ در برزیل در اختیار افکارعمومی قرار گرفت، در طول جنگ غزه، ۲۵ کشور نفت خام رژیم اسرائیل را تامین میکردند.
آذربایجان و قزاقستان از اول نوامبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، همزمان با نسل کشی در غزه، ۷۰ درصد نفت خام مورد نیاز رژیم اسرائیل را ارسال کردهاند. روسیه، یونان و آمریکا در راس صادر کنندگان نفت تصفیه شده برای رژیم اسرائیلاند.
آمریکا هم تنها کشوری است که همزمان با وحشیگری این رژیم، JP۸ - بنزین ویژه هواپیماهای جنگی و نظامی- در اختیار رژیم اسرائیل قرار داده که مسئولیت واشنگتن را در نسل کشی نشان میدهد. در این مدت بیش از ۲۱.۲ میلیون تن نفت در ۳۲۳ محموله برای سرزمینهای اشغالی ارسال شده است. مرکز تحقیقات و مطالعات داتا دسک Data Desk ماموریت پیدا کرده سیر جریان نفتی برای رژیم اسرائیل را تجزیه و تحلیل کند.