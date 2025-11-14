

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مأموران پلیس راه استان در اجرای طرح‌های ویژه کنترل ترافیک و ارتقای نظم و انضباط رانندگی، ۳۰ دستگاه خودرو را به‌دلیل ارتکاب سبقت غیرمجاز، حرکات خطرناک، مخدوش بودن پلاک و سایر موارد در محورهای مواصلاتی استان توقیف کردند. سرپرست پلیس راه لرستان گفت:

سرهنگ یداله نادری افزود:در اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان مسافربری بین‌شهری هم ۴۰۰ دستگاه اتوبوس مورد بررسی و کنترل دقیق قرار گرفتند که ۶۲ دستگاه به‌دلیل تخلف از مقررات مشمول اقدام قانونی شدند.