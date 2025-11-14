توقیف ۳۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در لرستان
سرپرست پلیس راه لرستان از توقیف ۳۰ دستگاه خودرو مختلف در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
سرپرست پلیس راه لرستان گفت:مأموران پلیس راه استان در اجرای طرحهای ویژه کنترل ترافیک و ارتقای نظم و انضباط رانندگی، ۳۰ دستگاه خودرو را بهدلیل ارتکاب سبقت غیرمجاز، حرکات خطرناک، مخدوش بودن پلاک و سایر موارد در محورهای مواصلاتی استان توقیف کردند.
سرهنگ یداله نادری افزود:در اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان مسافربری بینشهری هم ۴۰۰ دستگاه اتوبوس مورد بررسی و کنترل دقیق قرار گرفتند که ۶۲ دستگاه بهدلیل تخلف از مقررات مشمول اقدام قانونی شدند.
سرپرست پلیس راه لرستان با اشاره به برخورد قانونی پلیس با متخلفان وسایل نقلیه تأکید کرد: این طرحها با هدف کاهش تصادفات جادهای،پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار و ارتقای سلامت و امنیت عبور و مرور در محورهای استان اجرا میشود .