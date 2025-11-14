به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم ستارگان پاس ساری با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم نام آوران خراسان شمالی به پیروزی دست یافت.

نتایج دیدار برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است):

ستارگان پاس ساری ۷ – نام آوران خراسان شمالی ۳

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۸ – امیرمحمد قنبری ۹

۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی ۶ – محمد رمضان پور ۱

۶۵ کیلوگرم: محمدمهدی پلنگ وار ۵ ضربه فنی – داریوش حضرتقلی زاده صفر

۷۰ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار ۱۱ – محمد حیدری ۱

۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۲ – مهدی عباسپور ۳

۷۹ کیلوگرم: پارسا قنبری ۶ – مهدی علیپور ۴

۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان، برنده ۲ – رضا افشار ۲

۹۲ کیلوگرم: سیدرضا هاشمی ۶ – علی امیری صفر

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین میرباغبان صفر – امیر محمدی ۴ ضربه فنی

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۳ – مصطفی طغانی ۱