هفته نخست دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در گروه A امروز در بجنورد برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم ستارگان پاس ساری با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم نام آوران خراسان شمالی به پیروزی دست یافت.
نتایج دیدار برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است):
ستارگان پاس ساری ۷ – نام آوران خراسان شمالی ۳
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۸ – امیرمحمد قنبری ۹
۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی ۶ – محمد رمضان پور ۱
۶۵ کیلوگرم: محمدمهدی پلنگ وار ۵ ضربه فنی – داریوش حضرتقلی زاده صفر
۷۰ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار ۱۱ – محمد حیدری ۱
۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۲ – مهدی عباسپور ۳
۷۹ کیلوگرم: پارسا قنبری ۶ – مهدی علیپور ۴
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان، برنده ۲ – رضا افشار ۲
۹۲ کیلوگرم: سیدرضا هاشمی ۶ – علی امیری صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین میرباغبان صفر – امیر محمدی ۴ ضربه فنی
۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۳ – مصطفی طغانی ۱