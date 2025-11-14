جهاد کشاورزی شهرستان سازی در مهرماه نسبت به قطع انشعاب تمامی احکام قضایی در خصوص ساخت و ساز‌های غبرمجاز اقدام کرد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، گفت: به دنبال دستور مقام قضایی، گروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های خدمات رسان و جهاد کشاورزی در مهرماه نسبت به قطع انشعاب تمامی احکام موجود اقدام کردند

سید اسماعیل علوی افزود: مقرر شد تا پایان آبان ماه نسبت به اجرای تمامی احکام معوق نیز اقدام نماییم.

او ادامه داد: ۱۴ مورد از احکام قلع و قمع باقیمانده از ابتدای آبان ماه تاکنون اجرا شد و با احتساب این تعداد، مجموع احکام قلع و قمع اجرا شده در این شهرستان به ۲۸ مورد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: این اقدامات منجر به آزادسازی و بازگشت ۴۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید شد.

علوی گفت: مردم قبل از هرگونه ساخت وساز یا خرید زمین، استعلام‌های لازم را از مبادی و دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند.