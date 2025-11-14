به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در آیین بهره برداری از آسفالت محوطه بوستان شهدای گمنام شهر بادرود از افتتاح و بهره برداری از ۳۵۰ طرح محرومیت زدایی در سطح استان اصفهان در هفته بسیج خبر داد.

سرهنگ فضل‌اله بهرامی گفت: این طرح‌ها شامل ساخت، تعمیر و ایزوگام منازل محرومان، آب رسانی و برق رسانی به مناطق، آسفالت بین‌جاده‌ای و طرح‌های اشتغال‌زایی پایدار است.

سرهنگ بهرامی افزود: بسیج سازندگی با محوریت مردم فعالیت می‌کند و طرح‌های متعددی در حوزه محرومیت‌زدایی کشور برنامه ریزی نموده است.