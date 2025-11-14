پخش زنده
۳۵۰ طرح محرومیت زدایی در سطح استان اصفهان در هفته بسیج به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در آیین بهره برداری از آسفالت محوطه بوستان شهدای گمنام شهر بادرود از افتتاح و بهره برداری از ۳۵۰ طرح محرومیت زدایی در سطح استان اصفهان در هفته بسیج خبر داد.
سرهنگ فضلاله بهرامی گفت: این طرحها شامل ساخت، تعمیر و ایزوگام منازل محرومان، آب رسانی و برق رسانی به مناطق، آسفالت بینجادهای و طرحهای اشتغالزایی پایدار است.
سرهنگ بهرامی افزود: بسیج سازندگی با محوریت مردم فعالیت میکند و طرحهای متعددی در حوزه محرومیتزدایی کشور برنامه ریزی نموده است.