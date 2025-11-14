به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای بیش از ۳۰ عنوان برنامه در سراسر استان به مناسبت برپایی هفته کتاب خبر داد و گفت: هدف اصلی این برنامه‌ها ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از نویسندگان و فعالان عرصه نشر و گسترش مشارکت مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.

محمد محمدی افزود: مقرر شده است همه فرمانداران، ستاد‌های شهرستانی را تشکیل دهند و گزارش فعالیت‌ها به‌صورت مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال شود و با اداره کل امور مالیاتی استان برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی کتابفروشان در راستای حمایت از حوزه نشر رایزنی شده است.

او به برنامه‌های رونمایی، نقد و بررسی کتاب اشاره کرد و ادامه داد: در این هفته از پنج عنوان کتاب تألیف شده رونمایی و نشست‌های نقد و بررسی کتاب با حضور شاعران و نویسندگان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برپایی نمایشگاه کتاب در سراسر استان خبر داد و افزود: همایش بزرگ تجلیل از فعالان حوزه کتاب و نشر با حضور نویسندگان، پژوهشگران، کتابداران و ناشران شاخص استان برگزار خواهد شد.

محمدی به برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه زبان و فرهنگ مازندران اشاره کرد و گفت: تولید فیلم آموزشی درباره فرآیند آماده‌سازی کتاب برای آشنایی کودکان با ارزش کتاب و کاغذ، اجرای طرح اردوی جهادی پیک امید در مناطق محروم و روستایی و نیز برگزاری برنامه خوانش کتاب برای کودکان و نوجوانان از دیگر فعالیت‌های مهم این هفته است.

او با بیان اینکه صداوسیمای مرکز مازندران نیز پوشش گسترده‌ای از رویداد‌ها خواهد داشت و تازه‌های نشر استان را با حضور نویسندگان و ناشران معرفی می‌کند، ادامه داد: در کنار آن از تابلو‌های تبلیغاتی، بیلبورد‌ها و فضا‌های شهری برای معرفی نویسندگان برجسته و آثار تازه استان استفاده می‌شود و نصب پوستر و طراحی جمله‌های کوتاه با موضوع کتاب و کتابخوانی در مراکز پرتردد شهری در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران اضافه کرد: برگزاری برنامه‌های کتاب محور و خلاقانه با همکاری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شهری و روستایی، پویش‌های کتابخوانی همراه با مسابقات نقاشی برای کودکان، اجرای قصه‌های کهن مازندران به زبان تبری برای علاقه‌مندان به ویژه کودکان و نوجوانان، نشست‌های آموزشی شعر و داستان کوتاه بومی و طرح اهدای کتاب «یار مهربان» به مدارس کم برخوردار، مراکز بهزیستی و کودکان بی سرپرست، حوزه‌های علمیه، زندان‌ها و ندامتگاه‌ها از دیگر اقدامات این هفته است.

وی افزود: در قالب این برنامه‌ها از ناشران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ادبیات کودک و نوجوان تجلیل می‌شود و طرح نام‌گذاری معابر شهری با نام نویسندگان و تصویر جلد آثار شاخص در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی گفت: برگزاری جشنواره متعدد کتاب محور از جمله جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان، روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران از دیگر برنامه‌های شاخص استان در این مناسبت خواهد بود.