لزوم ایجاد آزمایشگاههای تخصصی دامداری در قزوین
استاندار در دیدار با رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر ضرورت ایجاد آزمایشگاههای تخصصی دامداری در استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی تهران وابسته به تولیدات استان قزوین است.
استاندار افزود: یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه کشاورزی، مسئله آب و توجه به محیط زیست است که تاکنون بهطور کامل دیده نشده و نیازمند برنامهریزی دقیق میباشد.
نوذری با بیان اینکه استان در زمینه دامداری، گاوداری و مرغداری نیز جایگاه مهمی دارد، اظهار کرد: در موضوع بیماری تب برفکی، مدیریت بحران با همکاری جهاد کشاورزی و دامپزشکی ورود مؤثر داشت و خوشبختانه این دغدغه بدون مشکل پشت سر گذاشته شد.
وی تأکید کرد: ایجاد آزمایشگاههای تخصصی دامداری در استان یک ضرورت جدی است و باید توجه ویژهای به پرسنل و کارکنان این حوزه صورت گیرد.
استاندار همچنین استفاده از بودجههای ملی برای تقویت زیرساختهای دامپزشکی و کشاورزی استان را ضروری دانست.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور هم در این دیدار با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه قزوین گفت: قزوین میتواند پیشانی توسعه کشور باشد.
وی با تأکید بر اهمیت وزارت جهاد کشاورزی افزود: این وزارتخانه مسئولیتهای حیاتی بر عهده دارد و در کنار آن با جان مردم، اقتصاد کشور و تجارت بینالمللی سروکار داریم.
رفیعی پور با اشاره به شرایط سخت تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای بیسابقه در پنجاه سال اخیر اظهار داشت: با وجود این چالشها، تولید گندم کشور با بهرهگیری از روشهای نوین دچار کاهش نشده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شد و در حوزه تولید تخممرغ نیز رکوردی بیسابقه ثبت شد؛ بهگونهای که ۳۰۰ هزار تن بیش از ظرفیت تولید داشتیم. همچنین تولید شیر کشور به ۱۲ میلیون تن رسید و ایران در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به عبور موفق از سختترین تحریمها و مدیریت شرایط جنگ دوازدهروزه گفت: اخیراً به همه استانهای مرزی اجازه داده شد نهادههای خوراک و دامپزشکی را وارد کنند و تاکنون ۱۶ استان از این امکان بهرهمند شدهاند.
وی افزود: امنیت غذایی پاشنه آشیل امنیت کشور است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رفیعیپور در ادامه خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار رأس گاو علیه بیماری خطرناک و مسری تب برفکی واکسینه شدند و این بیماری بهطور کامل کنترل شد.
وی تأکید کرد: زمانی که در بیماریهای استراتژیک دام و طیور بتوانیم تلفات و ضایعات را کاهش دهیم، حتی کمبارشیها نیز بهراحتی قابل مدیریت خواهد بود.
حریریمقدم رییس جهاد کشاورزی استان هم در این دیدار گفت: یکی از دغدغههای اصلی استاندار، توجه به کشاورزی، گردشگری و صنعت است
وی افرود: مشکلات بخش کشاورزی، بهویژه کمبود بارندگی، از مهمترین مباحث امروز بود.
حریری مقدم افزود: در موضوع تب برفکی، پس از رصد بیماری، مدیریت بحران تشکیل شد. همچنین بحث بیمه محصولات کشاورزی و بیمه اجباری دام مطرح شد.
وی عنوان کرد: در بحث نهادهها، خوشبختانه در جلسه سران قوا تأمین ارز مورد نیاز تصویب شد. بار نهادهها در کشتی مانده بود اما تسویه نشده بود. مقرر شد شرکتهای واسطه حذف شوند و نهادهها مستقیماً توسط شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار دامداران قرار گیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: استان قزوین در زمینه واکسیناسیون تب برفکی، دو مرحله واکسن تزریق کرده و اکنون جزو استانهای مصون و پاک از این بیماری محسوب میشود.