



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ محمد نوذری در دیدار با رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: این اقدام برای تقویت زیرساخت‌ها و پایداری امنیت غذایی کشور ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی تهران وابسته به تولیدات استان قزوین است.





استاندار افزود: یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه کشاورزی، مسئله آب و توجه به محیط زیست است که تاکنون به‌طور کامل دیده نشده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد.





نوذری با بیان اینکه استان در زمینه دامداری، گاوداری و مرغداری نیز جایگاه مهمی دارد، اظهار کرد: در موضوع بیماری تب برفکی، مدیریت بحران با همکاری جهاد کشاورزی و دامپزشکی ورود مؤثر داشت و خوشبختانه این دغدغه بدون مشکل پشت سر گذاشته شد.

وی تأکید کرد: ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی دامداری در استان یک ضرورت جدی است و باید توجه ویژه‌ای به پرسنل و کارکنان این حوزه صورت گیرد.

استاندار همچنین استفاده از بودجه‌های ملی برای تقویت زیرساخت‌های دامپزشکی و کشاورزی استان را ضروری دانست.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور هم در این دیدار با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه قزوین گفت: قزوین می‌تواند پیشانی توسعه کشور باشد.

وی با تأکید بر اهمیت وزارت جهاد کشاورزی افزود: این وزارتخانه مسئولیت‌های حیاتی بر عهده دارد و در کنار آن با جان مردم، اقتصاد کشور و تجارت بین‌المللی سروکار داریم.

رفیعی پور با اشاره به شرایط سخت تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های بی‌سابقه در پنجاه سال اخیر اظهار داشت: با وجود این چالش‌ها، تولید گندم کشور با بهره‌گیری از روش‌های نوین دچار کاهش نشده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد و در حوزه تولید تخم‌مرغ نیز رکوردی بی‌سابقه ثبت شد؛ به‌گونه‌ای که ۳۰۰ هزار تن بیش از ظرفیت تولید داشتیم. همچنین تولید شیر کشور به ۱۲ میلیون تن رسید و ایران در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به عبور موفق از سخت‌ترین تحریم‌ها و مدیریت شرایط جنگ دوازده‌روزه گفت: اخیراً به همه استان‌های مرزی اجازه داده شد نهاده‌های خوراک و دامپزشکی را وارد کنند و تاکنون ۱۶ استان از این امکان بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: امنیت غذایی پاشنه آشیل امنیت کشور است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رفیعی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار رأس گاو علیه بیماری خطرناک و مسری تب برفکی واکسینه شدند و این بیماری به‌طور کامل کنترل شد.