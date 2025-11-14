فرماندار شبستر :
عبور از بحران آب نیازمند حمایت ویژه دولت است
فرماندار شبستر با اشاره به کاهش شدید بارشها و وابستگی اقتصادی منطقه به کشاورزی خواستار حمایت ویژه دولت برای عبور از بحران آب و کمک به تغییر الگوی کشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اکبر احمدزاده در جلسه شورای اداری شهرستان شبستر که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار برگزار شد با تشریح شرایط نگرانکننده منابع آبی گفت: شبستر مانند بسیاری از نقاط کشور با تنش آبی مواجه است اما همجواری با دریاچه ارومیه این مشکلات را دوچندان کرده است.
وی افزود: در بلندمدت با ۳۴ درصد کاهش بارش روبرو بودهایم و شبستر دومین شهرستان استان از نظر کاهش بارندگی است این در حالی است که این منطقه رتبه اول تولید مرغ، تخممرغ، هلو، آلبالو و زرشک سیاه در استان را داراست.
فرماندار شبستر با اشاره به نقش حیاتی تولیدات کشاورزی و دامی شهرستان گفت:بخش قابل توجهی از محصولات شبستر به کشورهای همجوار و حتی بازارهای اروپایی صادر میشود و معیشت کشاورزان مستقیماً به این تولیدات وابسته است. در چنین شرایطی ما به کشاورزان برای کاهش مصرف آب فشار میآوریم اما تسهیلات اندکی که برای سامانههای نوین آبیاری تخصیص مییابد پاسخگوی نیاز آنها نیست.
احمدزاده با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری اظهار داشت: با توجه به وابستگی شدید شبستر به کشاورزی و آسیبپذیری ناشی از خشکی دریاچه ارومیه انتظار داریم این شهرستان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین به توانمندی بخش خصوصی شبستر بهویژه در حوزه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: با ارائه تسهیلات میتوانیم از این ظرفیتها حمایت کنیم؛ اقدامی که علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود معیشت، فشار بر سفرههای آب زیرزمینی را نیز کاهش میدهد.
فرماندار شبستر در پایان تأکید کرد: ما باید سالها پیش برای تغییر ساختار اقتصادی منطقه اقدام میکردیم، اما امروز ناچاریم این مسیر را سریعتر طی کنیم تا بتوانیم پایداری منابع آب و آینده تولید را تضمین کنیم.