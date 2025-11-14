پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان گلستان از شتاب در روند رسیدگی به پروندههای مسن خبر داد و گفت: با اجرای طرح پایش پروندههای قدیمی، تشکیل کمیتههای علمی–مشورتی و تمرکز بر شعب دارای موجودی بالا، عدالت در گلستان با سرعت و دقت بیشتری در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۳۱ هزار پرونده وارد محاکم قضایی استان شده که از این تعداد، ۲۳۲ هزار پرونده مختومه شده است؛ آماری که نشان میدهد علاوه بر رسیدگی به پروندههای جدید، بخشی از پروندههای مانده از سال گذشته نیز تعیین تکلیف شدهاند.
آسیابی افزود: اگر میانگین طرفین هر پرونده را حداقل دو نفر در نظر بگیریم، همکاران ما در شعب مختلف در این مدت پاسخگوی دستکم ۴۶۰ هزار نفر بودهاند.
وی با بیان اینکه رفتار شایسته با مردم در کنار رسیدگی دقیق و سریع به دعاوی، اولویت اصلی مجموعه عدلیه استان است، گفت: رسیدگی به پروندههای متعدد و بعضاً پیچیده و حساس، انرژی زیادی از کارکنان قضایی و اداری میگیرد؛ با این حال، همه تلاش ما و تمرکز ما، کاهش زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مسن است.
تمرکز بر پروندههای مسن و کاهش اطاله دادرسی
رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به رویکرد ویژه دستگاه قضایی استان برای کاهش اطاله دادرسی گفت: در گام نخست، همه پروندهها پایش و پروندههایی که بیش از یک سال از تشکیل آنها گذشته بود، شناسایی و در اولویت رسیدگی قرار گرفتند.
آسیابی افزود: برای تسریع در روند رسیدگی، کمیته علمی–مشورتی از قضات پیشکسوت در مرکز استان و حوزههای قضایی تشکیل شد تا با بررسی پروندههای مسن، مشاوره علمی و فنی لازم برای تعیین تکلیف این پروندهها ارائه شود.
وی افزود:، تمرکز ویژهای نیز بر شعب دارای موجودی بالای ۲۰۰ پرونده صورت گرفت تا با مدیریت هدفمند، موجودی این شعب کاهش یابد و روند رسیدگی تسریع شود.
آسیابی گفت:در نتیجه این اقدامات، سال گذشته در مجموع ۳ هزار و ۵۷۴ پرونده مسن مختومه شد و امسال نیز تنها در نیمه نخست سال، ۲ هزار و ۱۵۷ پرونده قدیمی تعیین تکلیف شده است؛ این یعنی حرکت بهسوی عدالت سریعتر و مؤثرتر.
استفاده از ظرفیت صلح و سازش برای کاهش ورودی پروندهها
رئیسکل دادگستری گلستان در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی اظهار کرد: گلستان بهدلیل همزیستی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب مختلف، به نگارستان ایران معروف است. با استفاده از همین ظرفیت، هیئتهای صلح تشکیل و صلحیاران از میان معتمدان اقوام و مذاهب آموزش داده شدند تا اختلافات پیش از طرح در محاکم، با سازش طرفین حلوفصل شود.
به گفته آسیابی، تنها در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۰ هزار پرونده با سازش مختومه شده و از ورود آنها به محاکم جلوگیری شده است.
وی افزود: فعالسازی نهاد داوری حرفهای و اجرای برنامههای آموزشی حقوقی برای افزایش آگاهی عمومی از دیگر برنامههای دادگستری استان برای کاهش ورودی پروندههاست.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: در همین راستا، هر هفته برنامهای ۴۵ دقیقهای بهصورت زنده از سیمای گلستان پخش میشود که در آن قضات برجسته، علاوه بر طرح مباحث حقوقی مورد نیاز مردم، بهصورت زنده به پرسشهای بینندگان پاسخ میدهند. همچنین برنامهی کوتاه "یک نکته حقوقی" نیز روزانه دوبار از رادیو گلستان پخش میشود تا آگاهی عمومی مردم افزایش یابد.
وی همچنین از اجرای طرح قاضی مدرسه در ۲۰۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، قضات بهویژه قضات جوان با حضور در مدارس متوسطه اول و دوم، مفاهیم حقوقی ضروری را به زبان ساده برای دانشآموزان بیان میکنند.