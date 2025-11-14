به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، راند اول مسابقات موتورسواری قهرمانی کشورمان در رشته سوپر اندرو در همدان برگزار شد.

در رقابت‌های کلاس حرفه‌ای، نفس‌گیرترین بخش مسابقات؛ فرشاد رستمی از همدان توانست عنوان قهرمانی را به نام میزبان ثبت کند. محمد ایزک شیریان از تیم سوشیان بر سکوی دوم ایستاد و نوید مارکویی از رامسر نیز سوم شد.

در کلاس نیمه‌حرفه‌ای نیز رقابت میان سوارکاران همدانی تماشایی بود. علیرضا مصطفوی از همدان قهرمان شد، داوود وکیلی دیگر نماینده همدان در جایگاه دوم ایستاد و رامین میرسعیدی از قزوین عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان، عسل قربانی از رامسر با سواری دقیق و پرانرژی به مقام قهرمانی رسید. ملیکا کدخدایی از کرمانشاه بر سکوی دوم ایستاد و شیما زنجیردار از اراک جایگاه سوم را کسب کرد.

برگزاری این رویداد با نظم و کیفیت بالا، جلوه‌ای تازه از رشد ورزش موتوری در کشور و به ویژه نقش فعال هیئت همدان و کمیته سوپراندرو در میزبانی مسابقات ملی را به نمایش گذاشت.