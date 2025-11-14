به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حجت الاسلام کاظم شکری با اشاره به اهمیت برپایی جشنواره قرآنی مدهامتان گفت: یکی از مسابقات شاخص قرآنی مسجدی، جشنواره قرآنی مدهامتان است.

وی افزود: جشنواره قرآنی مدهامتان در هفدهمین دوره از برپایی در شهر همدان به صورت ملی برپا شد و کانون فرهنگی هنری شهید کلهر از مسجدجامع کرج موفق به کسب رتبه سوم کشوری گردید.

وی با اشاره به اهمیت توجه به نقش محوری قرآن در گسترش اندیشه ایمانی و الهی اظهار کرد: آن چنان که رهبرمعظم انقلاب همواره نسبت به تدبر و قرائت قرآن کریم تأکید داشتند، این مهم در قالب طرح هر مسجد یک پایگاه قرآنی مورد توجه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قرار گرفت.

وی تصریح کرد: جشنواره قرآنی مدهامتان به عنوان یکی از جشنواره‌های مسجدمحور سال گذشته به صورت گروهی میان مساجد استان البرز در قالب رقابت بیش از ۵۰۰ متسابقین قرآنی برپا شد که در مجموعه ۲۷ نفر از فعالان مسجدی استان البرز به مرحله کشوری این دوره از مسابقات در سال جاری راه یافتند.

شکری توضیح داد: تفاوت برپایی این دوره از جشنواره قرآنی نسبت به دوره‌های قبل، گروهی برپا شدن مسابقات بود، که به نوبه خود گام جدید و رویکردی ویژه برای هم افزایی و همبستگی مسجدی‌ها را ایجاد کرد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز خاطرنشان کرد: استان البرز با افتخارآفرینی کانون فرهنگی هنری شهید کلهر در سکوی برترین‌های جشنواره قرآنی مساجد کشور شناخته شد.