مراسم قرعه‌کشی سی‌و‌پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور و لیگ زیر ۲۰ سال (جام خلیج فارس) سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان فدراسیون ورزش‌های آبی و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد.

در این جلسه، محمد علی‌آبادی نایب‌رئیس فدراسیون، هادی بیداریان دبیرکل، دانیال خاکبان رئیس کمیته فنی، مسعود رضوانی مسئول کمیته داوران، بیگ مسئول سازمان لیگ و نمایندگان تیم‌های شرکت‌کننده حضور داشتند.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، مسابقات از ۳۰ آبان ۱۴۰۴ آغاز می شود و تیم‌های پالایش نفت آبادان، نفت و گاز امیدیه، نفت و گاز گچساران، رعد پدافند و دانشگاه آزاد در این فصل از رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

سی‌و‌پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور با هدف گسترش رقابت حرفه‌ای، افزایش کیفیت فنی مسابقات و ایجاد زمینه رشد برای بازیکنان باتجربه و جوان برگزار می‌شود.