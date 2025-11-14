پخش زنده
مراسم قرعهکشی سیوپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشورمان برگزار شد.
مراسم قرعهکشی سیوپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور و لیگ زیر ۲۰ سال (جام خلیج فارس) سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان فدراسیون ورزشهای آبی و نمایندگان باشگاهها برگزار شد.
در این جلسه، محمد علیآبادی نایبرئیس فدراسیون، هادی بیداریان دبیرکل، دانیال خاکبان رئیس کمیته فنی، مسعود رضوانی مسئول کمیته داوران، بیگ مسئول سازمان لیگ و نمایندگان تیمهای شرکتکننده حضور داشتند.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، مسابقات از ۳۰ آبان ۱۴۰۴ آغاز می شود و تیمهای پالایش نفت آبادان، نفت و گاز امیدیه، نفت و گاز گچساران، رعد پدافند و دانشگاه آزاد در این فصل از رقابتها حضور خواهند داشت.
سیوپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور با هدف گسترش رقابت حرفهای، افزایش کیفیت فنی مسابقات و ایجاد زمینه رشد برای بازیکنان باتجربه و جوان برگزار میشود.