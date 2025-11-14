سجاد خسروی، پرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی‌عصر (عج) دره‌شهر، موفق شد عنوان پرستار نمونه کشوری را از آن خود کند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در مراسم ارزیابی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «سجاد خسروی» پرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهرستان دره‌شهر، به‌عنوان پرستار نمونه کشوری در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.

خسروی که سال‌ها در خط مقدم ارائه خدمات درمانی و به‌ویژه در بخش اورژانس فعالیت داشته است، با تلاش مستمر، تعهد حرفه‌ای و روحیه نوع‌دوستی توانسته جایگاه ویژه‌ای در جامعه پرستاری به دست آورد.

انتخاب وی به‌عنوان پرستار نمونه کشوری، افتخاری برای مجموعه نظام سلامت کشور و همچنین مردم شهرستان دره‌شهر و منطقه سیمره محسوب می‌شود.