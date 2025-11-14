جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: ۲ خودروی دارای آلودگی صوتی و حرکات مخاطره‌آمیز شبانه در ایلام شناسایی و توسط پلیس متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «کامران آرمان» جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام اظهار داشت: در ساعات اولیه بامداد، ۲ دستگاه خودروی سواری پژو را که در سطح شهر اقدام به دوردور، ایجاد صدای ناهنجار از طریق اگزوز و کورس شبانه کرده بودند، شناسایی و بلافاصله توقیف و به پارکینگ دلالت دادند.

وی افزود: برخی رانندگان متأسفانه ایجاد مزاحمت برای شهروندان را به‌عنوان تفریح انتخاب کرده‌اند، این در حالی است که پلیس با چنین رفتار‌های مخاطره‌آمیز و قانون‌گریزانه برخورد قاطع خواهد کرد.

سرهنگ آرمان در پایان ضمن هشدار جدی به رانندگان متخلف تصریح کرد: برخورد با هرگونه رفتار ناایمن و مزاحمت‌آفرین از سوی رانندگان، به صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار پلیس قرار دارد و با متخلفانی که سبب سلب آسایش عمومی شوند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.