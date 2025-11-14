به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در پی کاهش ۵۰ درصدی بارش باران در پاییز امسال در گیلان و تداوم خشکسالی، عصر امروز قشر‌های مختلف مردم در رشت، در آستان فاطمه اخری سلام الله علیها در رشت گرد هم امدند و با دلی آکنده از امید و تضرع، دست به دعا برداشتند.

قشر‌های مختلف مردم با دست‌هایی که به سمت آسمان رحمت الهی بلند شده بود، از درگاه خداوند متعال، نزول رحمت و برکت را مسئلت کردند.



