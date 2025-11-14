پخش زنده
در پی تداوم خشکسالی و نیاز به نزول باران، دعای طلب باران عصر امروز با حضور قشرهای مختلف مردم در آستان فاطمه اخری سلام الله علیه رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در پی کاهش ۵۰ درصدی بارش باران در پاییز امسال در گیلان و تداوم خشکسالی، عصر امروز قشرهای مختلف مردم در رشت، در آستان فاطمه اخری سلام الله علیها در رشت گرد هم امدند و با دلی آکنده از امید و تضرع، دست به دعا برداشتند.
قشرهای مختلف مردم با دستهایی که به سمت آسمان رحمت الهی بلند شده بود، از درگاه خداوند متعال، نزول رحمت و برکت را مسئلت کردند.