به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه فنی و مراسم قرعه‌کشی مبارزات ووشو ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ امروز در محل دهکده ورزشکاران با حضور الهه منصوریان و رامین موحدنیا، سرمربیان تیم‌های ملی بانوان و آقایان ووشو کشورمان برگزار شد.

در وزن ۵۶ کیلوگرم زنان، سارا شفیعی در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در دور بعد به مصاف رقیبی از قرقیزستان خواهد رفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم زنان، سهیلا منصوریان در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در دور بعد به مصاف برنده بین نمایندگان تونس و قزاقستان خواهد رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم زنان، شهربانو منصوریان در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در دور بعد به مصاف رقیبی از لبنان خواهد رفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم مردان، امیرحسین همتی در دور نخست با سانداکار ترکیه‌ای مبارزه خواهد داشت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم مردان، عرفان محرمی به مصاف رقیبی از مصر خواهد رفت.

در وزن ۸۵ کیلوگرم مردان، فربد طالشی با ووشوکار قزاق مبارزه خواهد داشت.

در جلسه فنی مهدی خانی، سرپرست تیم ملی ووشو و یلدا حاجی‌قهرمانی، داور بین‌المللی ووشو کشورمان نیز حضور داشتند.