

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی رولرفری استایل (اگرسیو) کمپ تمرینی این رشته با حضور هجده ورزشکار در بخش پسران و دختران برگزار شد.

این کمپ با هدف شناسایی و انتخاب بهترین استعداد‌ها برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی، انجام شد.

در این کمپ، ارزیابی دقیقی از توانمندی‌های فنی و جسمانی ورزشکاران توسط مربیان برجسته تیم ملی علیرضا ارزانلو و اردشیر قوانلوپور صورت گرفت.

همچنین برنامه‌های تمرینی پیشرفته و تخصصی برای هر فرد طراحی شد تا بهترین شرایط برای رشد و پیشرفت آنها فراهم شود.

مدت زمان این کمپ تمرینی ۲ روز بود.



افراد دعوت شده به این کمپ تمرینی به این شرح بود

عرفان مخملیان، ارشیا امین رعایا، امیرمهدی پارسا فرد، سیدماهان میر شکرایی، مهدی کربلایی، نیما سمیعی، محمدطا‌ها رازانی، کیان سرخوش، مهبد خشمه، دانیال وهمن، سحر زلقی، انسیه فروغی، سیده شیما عشقی، آوینا آملی، برسین سلطان مرادی، النا علی محمدی، نیلا انصاری، مرسده مرادی