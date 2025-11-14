پخش زنده
در پی درگذشت خواهر آقای محمود احمدینژاد، رئیس جمهور اسبق کشورمان، معاون اول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای محمود احمدی نژاد
خبر درگذشت خواهر گرامیتان سرکار خانم زرین احمدی نژاد موجب تالم و تاثر شد.
از درگاه پروردگار متعال میخواهم روان پاک آن بانوی والامقام را غریق دریای رحمت خود فرماید و به بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی عنایت فرماید.
این ماتم را به جنابعالی و همه بستگان محترم تسلیت عرض میکنم و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی شکیبایی و پاداش نیکو و تندرستی و برای جنابعالی طول عمر با عزت مسالت میکنم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور