به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ کاروان «اهالی بهشت» همزمان با ایام فاطمیه، شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان با حضور آحاد مردم انقلابی و شهیدپرور از گلستان شهدای اصفهان بدرقه می شود و مسیر خود را برای تشییع پیکر مطهر ده شهدای گمنام در نقاط مختلف استان آغاز خواهد کرد.

تریلر و خودروی حامل پیکرهای مطهر شهدا در مدت هشت روز در سراسر استان اصفهان مورد استقبال مردم شهید پرور قرار می گیرند تا مراسم تشییع در تمام شهرستان‌ها با حضور با شکوه آحاد مردم برگزار شود.

حرکت کاروان از روز دوشنبه ۲۶ آبان آغاز شده و در این روز تریلر حامل شهدا صبح در دهاقان، عصر در شهرضا و شب در مبارکه حضور می‌یابد؛ خودروی ارس نیز صبح همان روز در سازمان امور زندان‌ها و سپس عصر در شهرضا و شب در مبارکه مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

روز سه‌شنبه ۲۷ آبان نیز مسیر حرکت کاروان در لنجان، نجف آباد و تیران و کرون ادامه می‌یابد و هر دو خودرو حامل پیکرهای مطهر شهدا در نوبت‌های صبح، عصر و شب در همین شهرها حضور خواهند داشت.

چهارشنبه ۲۸ آبان تریلر حامل پیکر شهدا به ترتیب در چادگان، بوئین‌میاندشت و فریدون‌شهر مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و خودروی ارس این روز را با حضور در داران و سپس دو نوبت عصر و شب در خوانسار سپری می‌کند.

مسیر پنجشنبه ۲۹ آبان نیز با حضور صبحگاهی در گلپایگان، عصر در آران و بیدگل و شب در کاشان ادامه می‌یابد و خودروی ارس نیز در همین روز صبح در نطنز، عصر در میمه، دهق و علویجه و شب در کاشان برنامه خواهد داشت.

در ادامه این حرکت استانی، جمعه ۳۰ آبان کاروان صبح در کوهپایه، عصر در هرند و شب در ورزنه حضور می‌یابد و خودروی ارس نیز در نقاط مختلف همین سه شهرستان برنامه‌های مشابهی خواهد داشت.

شنبه اول آذر نیز تریلر حامل شهدا صبح در نایین، ظهر در اژیه، عصر در جرقویه و شب در بهارستان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و خودروی ارس نیز صبح در اردستان، عصر در جرقویه و شب در سپاهان‌شهر برنامه خواهد داشت.

روز یکشنبه ۲ آذر نیز مسیر تریلر از فلاورجان آغاز می‌شود و پس از حضور ظهرگاهی در دانشگاه اصفهان، عصر در برخوار و شب در شاهین‌شهر مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت؛ خودروی ارس نیز صبح همان روز در تعدادی از دانشگاه‌های اصفهان و سپس عصر در برخوار و شب در شاهین‌شهر حاضر می‌شود.

برنامه‌های استقبال از کاروان اهالی بهشت در روز دوشنبه ۳ آذر، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، با حضور تریلر و ارس در شهر اصفهان آغاز می‌شود که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

در ادامه همان روز، تریلر حامل پیکرهای مطهر شهدا عصر در خمینی‌شهر و شب در درچه مورد مروم قرار خواهد گرفت و خودروی ارس نیز عصر و شب به شهرستان سمیرم می‌رود.

همچنین پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام از روز شنبه ۱ آذر تا یکشنبه ۲ آذر در شهرستان خور و بیابانک حضور خواهد داشت و مردم این منطقه میزبان آیین‌های ویژه وداع خواهند بود.