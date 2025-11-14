پخش زنده
پزشکان بسیجی در قالب پویش سلامت علوی ـ طرح شهید رئیسی ـ با حضور در روستای یوسفکند به دهها نفر از ساکنان این منطقه کمبرخوردار خدمات رایگان درمانی، دارویی و تخصصی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، گروهی از پزشکان بسیجی در قالب پویش سلامت علوی ـ طرح شهید رئیسی، با حضور در روستای یوسفکند از توابع شهرستان مهاباد، خدمات رایگان درمانی و دارویی به ساکنان این منطقه کمبرخوردار ارائه کردند.
در این طرح، پزشکان جهادی در دو بخش چشمپزشکی و تخصص زنان بیماران را بهصورت رایگان معاینه کردند. همچنین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب نیز برای اجرای بهتر این برنامه به کمک بنیاد علوی آمده و نقش میزبان تیم پزشکی را برعهده داشته است. این طرح با متولیگری حوزه بسیج شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی و با همکاری کمیته امداد، هلال احمر و بنیاد علوی از ۲۱ تا ۲۳ آبانماه همزمان در شهرستانهای مهاباد و میاندوآب اجرا شد.
بنیاد علوی بهعنوان بازوی اجرایی بنیاد مستضعفان، فعالیتهای خود را در چندین محور اصلی از جمله حوزه پزشکی، توانمندسازی اقتصادی و ارتقای عدالت آموزشی دنبال میکند. دیمن کاشفیدوست مجری برنامههای این بنیاد در آذربایجان غربی با اشاره به رویکرد این نهاد گفت: در حوزه سلامت، خدمات ما شامل سه گروه بیماران چشمپزشکی، دندانپزشکی، زنان باردار و مادران شیرده است. برنامه دوم ما توانمندسازی اقتصادی است که در ۲۰ روستا تسهیلاتی برای مشاغل خرد و کارگاهی پرداخت میکنیم. سومین برنامه نیز ارتقای عدالت آموزشی و حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل، استعدادهای درخشان و مدارس تیزهوشان است.
حضور پزشکان جهادی در مناطق کمتر برخوردار، فرصت ارزشمندی برای دسترسی برابر مردم به خدمات پزشکی، ارتقای سلامت و افزایش آگاهیهای بهداشتی فراهم کرده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، مؤسسه سلامت بنیاد علوی امسال به پنجهزار روستایی ساکن در ۲۰ روستای کمتر برخوردار مهاباد خدمات رایگان پزشکی ارائه خواهد داد.