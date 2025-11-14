به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات بین‌ المللی جوجیتسو برزیلی جهانی پرو با حضور بیش از ۱۰ هزار شرکت‌ کننده از ۱۳۰ کشور جهان در ابوظبی امارات در حال برگزاری است.

ابوالفضل نجفی نوجوان آینده‌ دار بردسکنی که به‌ عنوان نماینده ایران در وزن ۵۰- کیلوگرم شرکت کرده بود، پس از غلبه بر حریفان خود توانست به مقام قهرمانی این رقابت‌ ها دست یابد و افتخاری بزرگ برای ورزش ایران و شهرستان بردسکن رقم بزند.

رضا غلامی زارع، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن، در پی این موفقیت گفت: «قهرمانی ابوالفضل نجفی در رقابت‌ های بین‌ المللی ابوظبی، نشان‌ دهنده استعداد و توانمندی بالای ورزشکاران نوجوان بردسکن است. این افتخار بزرگ نتیجه تلاش‌ های بی‌ وقفه ورزشکار، حمایت خانواده و زحمات مربی ارزنده شهرستان، حسین برزین، است. امیدواریم این موفقیت‌ ها زمینه‌ ساز حضور پررنگ‌ تر ورزشکاران بردسکن در عرصه‌ های جهانی باشد.»

همچنین طبق اعلام اداره ورزش و جوانان، ندا بادبان دیگر ورزشکار آینده‌ دار بردسکنی، نماینده ایران در بخش بانوان، روز یکشنبه ۲۵ آبان به مصاف حریفان خواهد رفت.