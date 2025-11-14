برگزاری نشست آموزشی طراحان و ناظران گاز با هدف ارتقای دانش فنی

نشست آموزشی طراحان و ناظران گازبا هدف ارتقای دانش فنی و ایجاد وحدت رویه در فرآیند طراحی و اجرای تأسیسات گازرسانی در یاسوج برگزار شد.