افت قابل‌توجه ذخایر سد مهاباد و کاهش سفره‌های زیرزمینی، مهاباد را در آستانه کم‌آبی جدی قرار داده است؛ مسئولان هشدار می‌دهند ادامه مصرف فعلی می‌تواند به قطعی آب بینجامد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تداوم خشکسالی‌ها و کاهش محسوس بارندگی در ماه‌های مهر و آبان، مهاباد و بسیاری از مناطق کشور را در وضعیت نگران‌کننده‌ای از نظر تامین منابع آبی قرار داده است. مایه حیاتی زندگی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است؛ موضوعی که شهروندان مهابادی نیز یکدیگر را به آن دعوت می‌کنند.

به‌گفته‌ی مدیر امور آب مهاباد، حجم ذخیره آب سد مهاباد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳.۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ آماری که زنگ خطر کم‌آبی را به‌وضوح به صدا درآورده و نشان می‌دهد در صورت استمرار مصرف فعلی، احتمال مواجهه با قطعی آب وجود دارد.

خشک‌سالی‌های پیاپی، افت سفره‌های زیرزمینی و کاهش چشمگیر ذخایر سد‌ها تنها بخشی از پیامد‌های شرایط اقلیمی پیش‌روست. نگاهی به وضعیت سد مهاباد، تصویر روشنی از این بحران را نمایان می‌کند؛ سطح آب در پایین‌ترین میزان سال‌های اخیر قرار دارد و کارشناسان نسبت به آینده نزدیک هشدار می‌دهند.

در این شرایط، راهکار‌های ساده، اما مؤثر می‌تواند مسیر عبور از این بحران را هموارتر کند:

کاهش مصرف آب در شست‌وشو و نظافت

استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف

تعمیر نشتی‌ها

آبیاری اصولی در ساعات خنک‌تر

و پرهیز از مصارف غیرضروری

با توجه به سپری شدن پاییز بدون بارش مؤثر و قرار گرفتن ذخایر سد‌ها در وضعیت قرمز، مسئولان تأکید می‌کنند صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن می‌تواند روز‌های سخت‌تری را برای شهر و استان رقم بزند.