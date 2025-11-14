درخشش لرستانی ها در مسابقات مُدْهَامَّتَان
گروه های قرآنی مساجد لرستان رتبههای برتر رشته قرائت و اذان مسابقات قرآنی «مدهامتان»را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای لرستان
؛روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد:براساس رأی هیئت داوران هفدهمین دوره ی مسابقات سراسری قرآن کریم مدهامتان ،احسان پیرداده بیرانوند مقام برتر رشته قرائت و محمدحسین دالوند از کانون فرهنگی هنری آل طاها خرمآباد،رتبه اول و مؤذن برتر کشور شد .
همچنین تیم قرآنی بانوان کانون فرهنگی هنری امام علی مسجد جامع امام علی (ع)تحت حمایت مؤسسه قرآنی بیت الزهرا شهرستان دلفان مق
ام نخست بخش بانوان جشنواره قرآنی مدهامتان را کسب کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تبریک این موفقیت به برگزیدگان جامعه قرآنی استان و کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان، آن را نشانهای از ظرفیتهای ارزشمند، ایمان، تلاش و همت والای جوانان و بانوان قرآنی این دیار دانست.