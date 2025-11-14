پخش زنده
یک قلاده گرگ که پس از دوره تیمار و مراقبت در اداره محیطزیست مهاباد بهبود یافته بود، با تأیید سلامت کامل توسط کارشناسان دوباره به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یک قلاده گرگ که مدتی پیش توسط یکی از شهروندان به اداره حفاظت محیطزیست مهاباد تحویل داده شده بود، پس از طی دوره کامل مراقبت و تیمار، دوباره به زیستگاه طبیعی خود بازگشت.
فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست مهاباد گفت: این گرگ پس از معاینههای دقیق، پایش رفتاری و اطمینان کارشناسان از سلامت کامل، برای رهاسازی آماده شد.
سلیمانی با تاکید بر نقش مهم گوشتخواران در تنظیم جمعیت علفخواران و حفظ پایداری اکوسیستم گفت: گرگها از گونههای کلیدی در توازن زیستی هستند و بازگشت آنها به طبیعت اقدامی ضروری برای پایداری محیطزیست به شمار میرود.
وی همچنین از همکاری شهروندانی که حیوانات وحشی آسیبدیده را برای درمان و حفاظت تحویل میدهند قدردانی کرد و بر اهمیت آموزش و اطلاعرسانی درباره لزوم حفاظت از حیاتوحش و زیستگاههای طبیعی تاکید داشت.