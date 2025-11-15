آغاز نخستین دوره مدسه نویسندگی نوجوانان ویژه دانش‌آموزان پسر پایه‌های نهم، دهم و یازدهم تحصیلی

مسعود داجگر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این دوره‌ها که شامل حدود ۲۵ جلسه آموزشی رایگان است، از ابتدای سال تحصیلی آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در کلاس‌های آموزش نویسندگی سعی می شود تا هنرآموزان با عناصر داستان و شخصیت‌پردازی آشنا شوند و توانمندی‌های خود را در قالب آثار ادبی به نمایش بگذارند.

وی افزود: پیش‌تر نیز در تابستان، دو رویداد با رویکرد بازی‌وارسازی برگزار شد که نوجوانان در آن تجربه داستان‌نویسی در قالب بازی را به دست آوردند و استعدادهایشان شناسایی شد.

دبیر بخش باشگاه نوجوان مدرسه نویسندگی حوزه هنری با بیان اینکه شرط اصلی ورود به این دوره علاقه‌مندی و توانمندی دانش‌آموزان است و هزینه‌ای از شرکت‌کنندگان دریافت نمی‌شود، افزود: دانش‌آموزانی که در این دوره توانمند ارزیابی شوند، می‌توانند به دوره‌های بزرگسال مدرسه نویسندگی متصل شوند و مسیر حرفه‌ای خود را در حوزه ادبیات و هنر دنبال کنند.

داجگر تاکید کرد: این دوره ویژه دانش‌آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم طراحی شده و نخستین دوره پسران آغاز شده است؛ دوره دختران نیز از زمستان امسال شروع خواهد شد.